Esir ne demek? Esir eş anlamlısı nedir? Esir zıt anlamı nedir?

Günlük hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız esir kelimesini ilk kez duyanlar, bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak ediyor. Peki, Esir ne demek? Esir eş anlamlısı nedir? Esir zıt anlamı nedir?

İlk defa karşılaşılan ya da anlamı bilinmeyen kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olan esir ne demek? Esir kelimesi oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkması dolayısıyla kelimenin anlamını ve kökenini bilmekte fayda var. Peki esir kelimesinin TDK'ya göre doğru anlamı nedir, esir kelimesinin kökeni ne, esir kelimesinin kaç anlamı var? İşte örnek cümleler ile birlikte esir kelimesine dair merak edilenler…

ESİR NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Esir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Esir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre, esir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutsak

- Köle

- Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse

- Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz

- Hava

ESİR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Meyhaneden çıktığında sarhoş kafayla bir esir gemisine binmiş, güvertede sızıp kalmıştı.

- Onun güzelliğinin esiri oldular.

ESİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- esir almak

- esir düşmek

- esir etmek

- esir olmak

- esir yatmak

ESİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

esir almaca, esir kampı, esir pazarı