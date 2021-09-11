'Eşinize şiir yazıyor musunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var - Haberler
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"Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var

Haberler.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi'nde gerçekleştirmiş olduğu "Gençlerle Şiir Gecesi" programında gençlerden gelen "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Sorunun zor olduğunu söyleyen Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" dedi.

Dün Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluştu.

"EŞİNİZE ŞİİR YAZIYOR MUSUNUZ?"

Trabzon'dan gelen bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

"EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

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