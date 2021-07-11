Eşinin terk ettiği engelli oğlunu müzikle hayata bağladı

Eşinin terk ettiği engelli oğlunu müzikle hayata bağladı ANKARA'da elektrik işiyle uğraşan Ahmet Örs (43), eşinin 2 yaşındayken terk ettiği zihinsel engelli oğlu Hasan Hüseyin Örs'ü (17) tek başına büyütüp, jimnastik, yüzme ve müzik kurslarıyla yaşama tutunmasını sağladı.

Eşinin terk ettiği engelli oğlunu müzikle hayata bağladı

ANKARA'da elektrik işiyle uğraşan Ahmet Örs (43), eşinin 2 yaşındayken terk ettiği zihinsel engelli oğlu Hasan Hüseyin Örs'ü (17) tek başına büyütüp, jimnastik, yüzme ve müzik kurslarıyla yaşama tutunmasını sağladı. Oğluyla saz kursuna giden Ahmet Örs, en büyük hayalinin de baba-oğul birlikte konser vermek olduğunu söyledi.

Hasan Hüseyin Örs, yüzde 70 zihinsel, yüzde 20 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Hasan Hüseyin Örs, 2 yaşındayken annesi evi terk edince, Ahmet Örs, oğlunun hem annesi hem de babası oldu. Ahmet Örs, tek başına büyüttüğü oğlunu jimnastik, yüzme ve müzik gibi kurslara götürüp hayata bağlarken, eğitimini de ihmal etmedi. Bu yıl Mamak Şehit Mekan Şahin İmam Hatip Ortaokulu'nun özel eğitim bölümünü bitiren Hasan Hüseyin Örs, yaz döneminde ise babasıyla Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde saz kursuna başladı. Oğluyla birlikte hem saz hem de darbuka çalmayı öğrenen Ahmet Örs, derslerde saz çalan oğluna bazen kaşıkla çiftetelli oynayarak eşlik ediyor.

KALP HASTASI VE 3 YILDIR ÇALIŞMIYORKalp hastası olduğunu söyleyen Ahmet Örs, eski eşinin, ailesinde engelli biri olmadığını gerekçe gösterip çocuklarını kabul etmediğini anlatarak, "Hasan, 2 yaşındayken boşandık. Velayetini bana verdi. Bakmak istemedi. Kendi çocuğunu benimsemedi. 2 yaşından beri arayıp sormadı. Ben evladımdan hiç vazgeçmedim. Kalp ameliyatı geçirdim, 3 yıldır da işsizim. Bu zor zamanlarda annesi de babası da arkadaşı da ben oldum. İşsiz kaldım yine de evladıma bakmanın bir yolunu buldum. Benim çocuğum rahatsız evet ama o benim çocuğum. Rahatsız olan bir çocuğa ben neler verebilmişim? Bu durumda şu raporu olan çocuklar bunu çok nadir yapabilir. Günlerce, haftalarca belki de aylarca uğraşacağız ama bunu biz başaracağız" dedi.'OĞLUMUN, HER KOŞULDA ARKASINDAYIM'

Ahmet Örs, oğlunun müzikle, sazla daha da geliştiğini ve her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyerek, "Oğlumun her koşulda arkasındayım. Başlangıçta bir darbukası vardı. Vurma yeteneğini aşmıştık. Davulumuz vardı. Küçük bir darbuka aldık sonra vurdukça hoşuna gitmeye başladı. Oyun havalarını çok sevdiği için saz merakı da oradan geliyor. Videolar izliyor ve şarkılara eşlik ediyor. Düşündüm, çocuğuma eğitim verebilecek bir yer araştırdım. Bir eğitim yeteneğinin olacağını düşündüm. Mamak Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Aile Merkezi'ne geldim. Buradaki saz öğretmenimiz benimle beraber eğitim verebileceklerini söyledi. Hüseyin'in gelişimi için konser vermeyi amaçlıyoruz. Babalı-oğullu olarak konserimizi vereceğiz" diye konuştu.

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Vuslat AY-Burak TEKİN/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı