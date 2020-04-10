Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı, dehşet saçtı
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Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı, dehşet saçtı

Esenyurt'ta bir adam yasak ilişkisi olduğunu öğrendiği karısının erkek arkadaşını defalarca bıçakladı.

10.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:08
Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı, dehşet saçtı

Esenyurt'ta bir adam yasak ilişkisi olduğunu öğrendiği karısının erkek arkadaşını defalarca bıçakladı. Yaralı adam markete kaçarak yardım isterken olayın şüphelisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, karısının yasak aşkı olduğunu öğrenen adam çılgına döndü. Karısının birlikte olduğu şahsın evine giden öfkeli koca, dehşet saçtı. Cebindeki bıçağı çıkaran öfkeli adam, karısının sevgilisini defalarca bıçakladı. Yaralı adam kaçarak markete sığınmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüpheli ile karısını ve 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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