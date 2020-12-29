Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti

Eşinin, iş yerindeki partide kendisini başka bir erkekle aldattığını öğrenen adam, kardeşine attığı mesajda "Karım beni aldattı. Bugün itiraf etti. Güle güle. Çocukları da yanıma alacağım" dedi. Önce iki çocuğunu öldüren adam daha sonra intihar etti. Kadının ise yaşadığı şokun ardından psikolojik destek almaya başladığı belirtildi.

Rusya'nın Ufa kentinde, Galiya isimli bir kadın iş yerindeki Noel kutlaması sırasında alkolün de etkisiyle bir erkekle birlikte oldu. Gece boyunca kocasının aramalarına cevap vermeyen kadın, sabah eve geldiğinde eşine yaptıklarını itiraf etti.

ÇOCUKLARI ALARAK EVDEN ÇIKTI

Birlikte sohbet ederek şehrin sokaklarını dolaşan çift, Galiya'nın yaptıklarını tek tek konuştu. Çift daha sonra eve dönerken Khalikov isimli adam çocukları alarak dolaşma bahanesiyle dışarı çıktı.

"GÜLE GÜLE, ÇOCUKLARI DA YANIMA ALACAĞIM"

150 kilometre ötedeki bir köye giden adam kardeşine, "Karım beni aldattı. Bugün itiraf etti. Bana başka bir adamı sevdiğini ve şirket partisinde seks yaptıklarını söyledi. Güle güle... Çocukları da yanıma alacağım" şeklinde mesaj attı.

CANSIZ BEDENLERİ NEHİR KENARINDA BULUNDU

Adam daha sonra eşini arayarak oğlu Askar ve kızı Ayana'nın ölmek üzere olduklarını söyledi. Paniğe kapılan kadın hemen polise haber verirken, baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri nehir kenarında bulundu.