Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti

29.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:52
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti

Eşinin, iş yerindeki partide kendisini başka bir erkekle aldattığını öğrenen adam, kardeşine attığı mesajda "Karım beni aldattı. Bugün itiraf etti. Güle güle. Çocukları da yanıma alacağım" dedi. Önce iki çocuğunu öldüren adam daha sonra intihar etti. Kadının ise yaşadığı şokun ardından psikolojik destek almaya başladığı belirtildi.

Rusya'nın Ufa kentinde, Galiya isimli bir kadın iş yerindeki Noel kutlaması sırasında alkolün de etkisiyle bir erkekle birlikte oldu. Gece boyunca kocasının aramalarına cevap vermeyen kadın, sabah eve geldiğinde eşine yaptıklarını itiraf etti.

ÇOCUKLARI ALARAK EVDEN ÇIKTI

Birlikte sohbet ederek şehrin sokaklarını dolaşan çift, Galiya'nın yaptıklarını tek tek konuştu. Çift daha sonra eve dönerken Khalikov isimli adam çocukları alarak dolaşma bahanesiyle dışarı çıktı.

"GÜLE GÜLE, ÇOCUKLARI DA YANIMA ALACAĞIM"

150 kilometre ötedeki bir köye giden adam kardeşine, "Karım beni aldattı. Bugün itiraf etti. Bana başka bir adamı sevdiğini ve şirket partisinde seks yaptıklarını söyledi. Güle güle... Çocukları da yanıma alacağım" şeklinde mesaj attı.

CANSIZ BEDENLERİ NEHİR KENARINDA BULUNDU

Adam daha sonra eşini arayarak oğlu Askar ve kızı Ayana'nın ölmek üzere olduklarını söyledi. Paniğe kapılan kadın hemen polise haber verirken, baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri nehir kenarında bulundu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti | Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:51:38. #1.15#
title