Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı
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Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı

02.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:49
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı

Bağcılar'da geçen yıl karısı Sevcan E. ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu'nu parkta öldüren Mustafa E.'nin yargılamasına devam edildi. Duruşmaya Sevcan E'nin "Maktul ile aramızda ilişki vardı. Sanık ile ayrılık sürecindeydik." sözleriyle yasak aşkı itiraf etmesi damga vurdu.

İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 Haziran'da karısı Sevcan E. ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu'nu (30) parkta öldüren Mustafa E.'nin (27) yargılamasına dün devam edildi.

"EŞİM 'KOCİŞİM ÇOK TATLISIN' DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanıklardan Sevcan E.'nin, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin delil bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi. Karısı ve çocukluk arkadaşının yasak aşkı nedeniyle cezaevine giren Mustafa E., önceki duruşmada, "Eşim maktule 'Kocişim çok tatlısın' deyince kendimi kaybettim" demişti. Duruşmada Sevcan E., "Maktul ile aramızda ilişki vardı. Sanık ile ayrılık sürecindeydik. Sanığa yardım etmedim" sözleriyle kendisini savundu.

Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yasadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sevcan E.'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini talep etti. Mütalaada, sanık Mustafa E.'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu, her iki sanığında cezalandırılmasını talep ederken, tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yasadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı

BİRLİKTE Mİ HAREKET ETTİLER?

İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık Sevcan E.'nin maktulün gelmesi için ısrar ettiği, Mustafa E.'nin aracındaki tabancayı fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın kendisini aldattığını bildiği Sevcan'a ateş etmemesinin ise birlikte hareket ettiklerinin göstergesi olduğu iddia edildi.

İddianamede sanık Mustafa E.'nin "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Sevcan E. hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Haber Yorumları (10)
KAFAYİ YEMİSSİNİZ: Yshu aldatti diye oldurdum diyo ve tahrik indirimi istiyo, bunuda savunanlar oluyo... Velevki aldatiyo bosarsin, topluma lanse eder rezil edersin, sonrada hayatina devam edersin öldürmek ne demek.. Allah korkusu olan onun verdigi cana kiyamaz ama bizde tum bu karliyamlar namus, din, ahlak vb denip yapiliyo
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THRANDUİL: Çok ciddi söylüyorum. Allah kadının kötü huylusundan bütün erkekleri erkeğin de kötü huylusundan bütün kadınları korusun. Bunun cinsiyeti yok. Bu çok kötü bir şey ya.
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YOYO: namusunuz batsın. boşa gitsin . değermi 4 duvar arasında acı cekmeye.
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