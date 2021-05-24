Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)
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Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde eşi Mesut Öztürk'ün çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü Aslı Öztürk için Alanya'nın Konaklı Mahallesi Kökleme Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Mesut Öztürk'ün çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü Aslı Öztürk için Alanya'nın Konaklı Mahallesi Kökleme Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Aslı Öztürk, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

'HİÇBİR SEBEBİN BÖYLE BİR ÖLÜMÜ DOĞURMAMASI GEREKİYOR'Cenaze sonrası konuşan ve Aslı Öztürk'ün baba evinde komşusu olan Akdeniz Belediyeler Birliği Eğitim Koordinatörü Nurettin Uludağ, "Kızımız Aslı komşumuzdu. Aile olarak evin içinde neler oluyor bilmiyoruz ama eşiyle bu tür tartışmaların olduğunu duyduk. Birkaç yıldır da olmuş. Aileler bir araya gelerek arabuluculuk yapmış. Bir iki kere de ayrılma aşamasına da gelinmiş ama 'biz birbirimizi seviyoruz, ayrılmak, boşanmak istemiyoruz' deyince de aileler geri çekilmiş. Ondan sonra neler olduğunu kimse bilemez. Bizim üzüntümüz hiçbir sebep bu tür bir sonucu doğurmaması gerekiyor. Hele 2 çocuğu olan kadının, böyle bir sonuçla karşılaşması bizi derinden üzdü. Yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diyoruz. Umarım bir daha yaşanmaz" dedi.DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞÖte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aslı Öztürk'ün daha önce de sık sık tartıştığı  eşi Mesut Öztürk hakkında bir süre önce de uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından yeniden aynı evde yaşamaya başlayan çiftin daha önce boşanma noktasına kadar geldiği ancak "Birbirimizi seviyoruz" diyerek ayrılmaktan vazgeçtiği kaydedildi. Cinayetin ardından çiftin 2 ve 5 yaşlarındaki çocuğunun ise babaanne ve dedede kalacağı öğrenildi.Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)
Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)
Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi (2) - Haberler
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