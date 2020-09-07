Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edilen genç kadın, sosyal medyada yaşadıklarını anlattı. Şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları paylaşan kadın, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tacizci amcanın tutuklanmasına yönelik etiket, Twitter'da gündem oldu.

22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşinin amcası tarafından taciz ediliğini öne sürerek yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Amca Fuat Ocak'ın kendisine cinsel organını gösterip tehditler savurduğunu söyleyen genç kadın, çektiği videoyu paylaşarak "Ölmek istemiyorum" sözleriyle isyan etti. Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlar sonrası 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi Twitter'da gündem oldu.

"KAYINVALİDEM VURULDU, BEN DE VURULMAK İSTEMİYORUM"

Maltepe Gülsuyu'nda yaşayan Gülşen Ocak, sosyal medya hesabından kendisine yapılan tehdit ve tacizi paylaştı. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından hakaretlere uğradığını ifade eden talihsiz kadın 'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi.

"SİZİ KÖKTEN HALLEDECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre; Gökçen Ocak'ın çektiği videoda amca Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz" dediği görülüyor.

"DUYUN NE OLUR"

Taciz ve tehdit edildiğini söyleyen genç kadın, sosyal medyada maruz kaldığı durumu şu cümlelerle anlattı: "İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehtit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışmada oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu. Şimdi sıra bende. Devamlı tehtit ediliyorum, taciz ediliyorum, duyun ne olur!

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Akşam 23.00'de alınıyoruz, gece 03.00'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri çekmemiz için her şeyi yaşattılar bize. Şikayetimizi geri çektik fakat tehdit, hakaret ve tacizler hala devam ediyor. Kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın. ÖLMEK İSTEMİYORUM"