Eşinin adliye önünde tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi

BİLECİK'te boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar(30) tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan ve 12 günlük yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybeden Cemile Nur Acar (23), gözyaşları içinde toprağa verildi.

BİLECİK'te boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar(30) tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan ve 12 günlük yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybeden Cemile Nur Acar (23), gözyaşları içinde toprağa verildi. Acar'ın yengesi Zuhal Kaygısız, "Acımız çok büyük. Babasını da 10 gün önce gömdük. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. Oğlunu susturamıyoruz, ağlıyor. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız, Allah hepimize sabır versin" dedi.

Bilecik'te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışınca pompalı tüfek ile ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, bu sabaha karşı 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Acar'ın cenazesi memleketi Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'e getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok az sayıda yakının katıldığı cenaze töreninin ardından Cemile Nur Acar gözyaşlarıyla toprağa verildi.Yeniköy'deki evlerinin önünde taziyeleri kabul eden Cemile Nur Acar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acar'ın emekli hemşire yengesi Zuhal Kaygısız, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Bir delilik yaptı o çocukla evlendi. Başta istemedik ama sonra mecbur kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş. Şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldılar. Cemile aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. 12-13 gün dayandı, biz de dualarla destekledik ama o melek oldu. Yavrusu kaldı bir başına.Acımız çok büyük babasını da 10 gün önce gömdük. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz ağlıyor çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız Allah hepimize sabır versin" dedi.'KADIN CİNAYETLERİ ARTIK SON BULSUN'Kadın cinayetleri nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu anlatan Zuhal Kaygısız, şunları söyledi: "Çok korkuyoruz ben yıllarca sağlık sisteminde çalıştım, başhemşire olarak orada da tanık oldum hala tanık oluyorum. Artık bu cinayetler dursun. Bu kadınların acılarının giderilmesi lazım üstümüzden. Bir kabus gibi çöktü kadınların üstüne ve gittikçe artıyor. Herkes yardımcı olsun kadın cinayetleri artık son bulsun."

Koca Onur Acar, olaydan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS