Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi

Eşini yumrukladığı iddia edilen ve 3,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Ali İhsan Varol'un beraat kararına Adalet Bakanlığı itiraz etti.

"ŞİKAYET KALKSA DA ORTADA SUÇ VAR"

Kelime Oyunu programı ile özdeşleşen sunucu, oyuncu Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol'dan geçen yıl sessiz sedasız boşanmış ve haber herkesi şoke etmişti. Ali İhsan Varol'un eşini yumrukladığı iddia edilmişti. Ayşe Varol, kendisinden şikayetçi olmuştu. Eşi şikayetten vazgeçti Varol beraat etti ancak bakanlık duruma itiraz etti. Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol'u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde "Şikayet kalksa da ortada suç var" dendi. Eşi Ayşe Varol, kendisine yumruk attığı iddiasıyla sunucu Ali İhsan Varol'dan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti. Yargılama devam ederken Ayşe Varol, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dava düştü ve Varol beraat etti. Ancak davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, karara itiraz etti. Bakanlığın itiraz dilekçesinde; 'Ayşe Varol'un şikayetinden vazgeçmesi, suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez' denildi. Ancak mahkeme, bakanlığın itirazını yersiz buldu.

"HAKİKAT ER GEÇ ORTAYA ÇIKAR"

Ayşe Varol, 5 ay önce Sarıyer Polis Merkezi'ne başvurarak sunucu eşi Ali İhsan Varol'un kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Ali İhsan Varol'a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Ali İhsan Varol da bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.