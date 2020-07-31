Eşini ve kızı gölette boğulan babadan yürek yakan paylaşım BİLECİK'in İnhisar ilçesinde, gölete düşen Cevahir Gül Solmaz (14) ile onu kurtarmak isterken boğulan annesi Dursun Solmaz'ın (35 cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİLECİK'in İnhisar ilçesinde, gölete düşen Cevahir Gül Solmaz (14) ile onu kurtarmak isterken boğulan annesi Dursun Solmaz'ın (35 cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşi ve kızını kaybeden Muhammed Solmaz, sosyal medya sayfasında kızının fotoğrafını paylaşıp, "Annenle sen yaktınız beni canım kızım, mekanlarınız cennet olsun" diye yazdı.

Eskişehir'de oturan Muhammed Solmaz, Kurban Bayramı öncesi eşi Dursun ve 2'si kız, 4 çocuğu ile birlikte otomobille 45 kilometre mesafedeki Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Tarpak köyünde bulunan göletin kenarına gitti. Burada mangal yakan aile, gölet kenarında bir süre eğlendi. Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında oynarken bir anda suya düştü. Durumu fark eden Dursun Solmaz, kızlarını kurtarmak için suya atladı. Baba Muhammed Solmaz da suya girdi. Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, eşi Dursun Solmaz ve kızları Cevahir Gül Solmaz gölette kayboldu.

Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su yüzeyine çıktığında AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Cevahir Gül Solmaz'ı ise Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler bulup çıkardı.Yapılan incelemenin ardından Dursun Solmaz ve kızı Cevahir Gül'ün cenazeleri, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIMuhammed Solmaz, sosyal medyadaki sayfasında boğulan kızı Cevahir Gül Solmaz'ın fotoğrafını paylaşarak, "Annenle sen yaktınız beni canım kızım, mekanlarınız cennet olsun" diye yazdı. Acılı babanın bu paylaşımı yürekleri dağladı. Fotoğrafın altına Solmaz ailesinin yakınları da taziye mesajlar bırakarak başsağlığı dileklerini iletti.

Anne ve kızının cenazelerinin memleketleri Afyonkarahisar'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA