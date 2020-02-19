Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis kararı

19.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:56

Avcılar'da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.



Avcılar'da bir okulda müdür yardımcısı olan eşi Ayşegül Çelik'i 26 Temmuz 2018'de (39) sokak ortasında, onun annesi Fehime Küçük'ü (58) ise evinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in (41) davasında mahkeme hükmünü açıkladı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık avukatı çifte cinayette tahrik indirimi talep etti



Duruşmada bir önceki celse mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyen sanık avukatları bu celse beyanda bulundu. Olay günü Ayşegül Çelik'in müvekkiline tahrik edici cümleler kurduğunu savunan sanık avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu "Maktulün aşağılama, aldatma itirafı içerir imaları ve sanığın kız kardeşine yönelik küfürleri nedeniyle tahrik altında bu suç işlenmiştir. Bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.



"Çok sevdiği eşine 8 kurşun sıkmasının gerekçesi tespit edilmeli"



Bir diğer sanık avukatı İlhami Sayan ise müvekkilinin tasarlayarak cinayet işlediğinin doğru olmadığını söyleyerek "Öldürme hususu sabittir ancak vasıflandırma yanlıştır. Müvekkilim psikolojik sorunları olan birisi değildir. Bu nedenle çok sevdiği eşine karşı 8 kurşun sıkarak öldürme suçunun gerekçelerini iyice tespit etmek gerekiyor. Tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Müvekkilimin kayınvalidesi Fehime Küçük'ü öldürme eylemi de tahrik altında işlenmiştir" dedi.



Çifte cinayet sanığı pişman olduğunu söyledi



Sanık Çelik ise teslim olduğu günden bu yana her şeyi samimi olarak anlattığını söyleyerek "Ayşegül'ün ağır sözleri nedeniyle kendimden geçerek bu olayı gerçekleştirdim. 2. olay istemeden gerçekleşti. Kendimden çok çocuklarım için düşünüyorum. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı.



Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.



Mahkeme sanık Mehmet Reşit Çelik'in eşi Ayşegül Çelik'e karşı öldürme eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın kayınvalidesi ve teyzesi Fehime Küçük'e karşı öldürme eyleminden dolayı ise müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 26 Temmuz 2018'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık ile maktulün evli oldukları, diğer maktul Fehime Küçük'ün ise sanığın ise teyzesi ve kayınvalidesi olduğu aktarılmıştı Sanık ile maktul arasında son zamanlarda ailevi nedenlerden dolayı tartışmaların yaşandığının açıklandığı iddianamede, olay tarihinden yaklaşık 1 ay önce maktulün boşanma davası açtığı belirtilmişti. Olay gününün de anlatıldığı iddianamede sanığın maktulün çalıştığı okul civarına gelerek konuşmak istediği ve konuşmanın tartışmaya dönmesi nedeniyle tarafların olay yerinden ayrıldıkları anlatılmıştı. Sanığın daha sonra maktulü sokak üzerinde telefon ile görüşürken gördüğünün belirtildiği iddianamede, Mehmet Reşit Çelik'in maktul Ayşegül'ü birden çok kez ateş ederek öldürdüğü aktarılmıştı. Sanığın ardından çocuklarını görmek için kayınvalidesi Fehime Küçük'ün evine gittiğinin de açıklandığı iddianamede, burada ailevi sorunlarından sorumlu tuttuğu Fehime Küçük'ü görerek öldürdüğü ifade edilmişti. İddianamede sanığın 'eşi haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar, kayınvalidesine karşı 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA