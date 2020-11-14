Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı
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Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı

14.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:45
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı

Adana'da, cezaevinden çıkan eşi Mahmut Nogan tarafından bıçaklanan Sevimgül Nogan hayati tehlikeyi atlatamadı. Tutuklanan kocanın annesi Emine Taşkınlar ise "Sevim'e, Mahmut'un cezaevi arkadaşı Adem, 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde mesaj göndermiş. Mahmut, mesajı görünce sinirlendi" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarındameydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan (26), arasında tartışma çıktı.

KADIN HEMŞİRELERE KENDİSİNİ EŞİNİN YARALADIĞINI SÖYLEDİ

Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Kanlar içinde kalan Sevimgül Nogan'ı, eşi Mahmut Nogan taksiyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane polisine kendisini yaraladığını söyleyen kadın, ameliyata alındı. Genç kadın, hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.

"TELEFONUNA GELEN MESAJA BAKMAK İSTEDİM, GÖSTERMEDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Nogan'ı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Nogan, sorgusunda, "Cep telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladım" dedi.

KADIN HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Nogan, tutuklandı. Halen hastanede tedavisi devam eden Sevimgül Nogan ise hayati tehlikeyi atlatamadı.

GELİNİNİN BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Öte yandan Mahmut Nogan'ın annesi Emine Taşkınlar, oğlu cezaevindeyken gelini Sevimgül Nogan'ın başka erkeklerle görüştüğünü öne sürerek, "Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim'e 'Telefonunu göster' dedi. Mahmut'un cezaevinden arkadaşı Adem B., 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda, Sevim'in yerde kanlar içerisinde yattığını gördüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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