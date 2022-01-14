Eşini öldürüp, kendisini ağır yaraladı; damadından helallik istedi - Haberler
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Eşini öldürüp, kendisini ağır yaraladı; damadından helallik istedi

Eşini öldürüp, kendisini ağır yaraladı; damadından helallik istedi
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da Bayram E. (50), eşi Emsal E.'yi (52) bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'da Bayram E. (50), eşi Emsal E.'yi (52) bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü. Damadını arayıp, helallik isteyen Bayram E., aynı bıçağı kendisine de defalarca sapladı. İhbarla eve gelen polislerin engel olduğu Bayram E., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Emirdağ ilçesine bağlı İncili Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Bayram E. ile eşi Emsal E. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bayram E., bu sırada eşini göğsünden bıçaklayıp, başına da sert cisimle vurdu. Daha sonra damadını telefonla arayan Bayram E., eşini öldürdüğünü, kendisini de öldüreceğini belirterek, helallik istedi. Aynı bıçağı kendi vücuduna da defalarca saplayan Bayram E.'ye, ihbar üzerine eve gelen polisler engel oldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Emsal E., ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emsal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bayram E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar'daki hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Bayram E.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Son Dakika Haberleri

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