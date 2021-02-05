Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı
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Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı

05.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:34

Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eşini öldürüp, eşinin kız kardeşi ile yakınları ve çocuklarını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan zanlı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel bir...

Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eşini öldürüp, eşinin kız kardeşi ile yakınları ve çocuklarını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan zanlı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel bir ekibin yaptığı başarılı çalışma ile saklandığı ahırda kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021'de eşi Süreyya Büyük'ü öldüren Mehmet Büyük, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip ile dün Yenişehir ilçesi Güzel Mahallesinde saklandığı evin ahırında kıskıvrak yakalandı. Mehmet Büyük, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı
Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı
Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı
Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACI GÜNEŞ

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