Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi - Haberler
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Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi

Elazığ'da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlının cezai ehliyeti olup olmadığının öğrenilmesi için mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesine sevk etti.

İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlının cezai ehliyeti olup olmadığının öğrenilmesi için mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesine sevk etti.

Olay, 2 sene önce 9 Haziranda saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelmişti. Ali Alpkılınç (40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alpkılınç'ın (34) kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine zorla girmişti. Ali Alpkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alpkılınç'ın boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde davası süren ve kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alpkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Alpkılınç'ı cezai ehliyet durumunun olup olmadığını öğrenmek için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesine sevk etti. Adli Tıp Dairesinden çıkacak olan karar ile duruşmanın da karara varılacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi

Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adli Tıp, İstanbul, Ehliyet, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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