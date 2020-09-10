EŞİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTAN SANIĞIN CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI
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EŞİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTAN SANIĞIN CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

BAHÇELİEVLER'da eşi Ayşe Gül Cora'ya (48) silahla 6 el ateş ettiği iddiasıyla 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüsö suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Hasan Engin Cora'nın (53) davasında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi.

10.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:45

BAHÇELİEVLER'da eşi Ayşe Gül Cora'ya (48) silahla 6 el ateş ettiği iddiasıyla 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüsö suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Hasan Engin Cora'nın (53) davasında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda tutuklu sanık Cora'nın suça karşı cezai sorumluluğun tam olduğu vurgulanırken, söz alan sanık 'Ben deli değilim. Raporun öyle geleceğini biliyordumö dedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki avukatı Melike Polat katıldı. Mahkeme başkanı sanık hakkında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini ve dosyanın mahkemeye ulaştığını söyledi.

BEN DELİ DEĞİLİM

Sanık Hasan Engin Cora'ya söz verildiğinde 'Ben deli değilim. Raporun öyle geleceğini biliyordum, sadece kullandığım ilaçlardan dolayı bu şekilde ifadelerde bulundum. Benim Samsun Hastanesi'nden alınma raporumda da vardır. Bunu size getireceğim. Ayrıca bilirkişi raporuna ilişkin benim avukatım 'Kabul etmiyorum' şeklinde beyanda bulunmuş ancak bilirkişi raporu doğrudur. dedi.

EŞİMİN GELECEK DURUŞMAYA KATILMASINI İSTİYORUM

Bilirkişi raporunun eksik olduğunu da öne süren Cora 'Bilirkişi ne duymuşsa ve görmüşse onu yazmış, konuşma içerikleri doğrudur. Ayrıca ben eşim olan katılanın gelecek celse duruşmaya katılmasını istiyorum çünkü kendisine soracaklarım var. Tahliyemi talep ediyorum, ayrıca ben savunmamı tamamlamadım. Savunmamı tamamladıktan sonra mütalaa verilmesini talep ediyorum şeklinde beyanda bulundu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Duruşma savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bahçelievler'de 5 Haziran 2019'da meydana gelen olay iddianamede olay şöyle anlatıldı 2 çocuk annesi Ayşe Gül Cora 33 yıllık eşi Hasan Engin Cora'nın kendisini mesajla tehdit etmesi üzerine şiksyetçi oldu. Hasan Engin Cora'nın ifadesi alındı ve üzerinden çıkan kurusıkı tabanca hakkında da işlem yapıldı, ardından Hasan Engin Cora Samsun'a geri döndü. Olay günü tabanca ile İstanbul'a gelen Hasan Engin Cora, eşi Ayşe Gül Cora'yı takip etti ve ısrarla konuşmak istedi. Ayşe Gül Cora ise bu isteği geri çevirdi. Hasan Engin Cora da 'Üzerimde silah var vururum! diyerek Ayşe Gül Cora'yı tehdit etti. Ayşe Gül Cora da 'Zaten ben ölmüşüm korkmuyorum!' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Hasan Engin Cora, silahla Ayşe Gül Cora'ya bir kaç el ateş etti. Mermilerden 6 tanesi Ayşe Gül Cora'nın vücuduna isabet ederken, Hasan Engin Cora ise olay yerinden kaçtı. Ayşe Gül Cora tedavisi için hastaneye kaldırılırken, Hasan Engin Cora, Ayşe Gül Cora'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneye gitti. Ancak hastane bahçesinde görevli polisler tarafından şüpheli hareketleri üzerine yakalandı.

İddianamede şüpheli Hasan Engin Cora'nın Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl ile Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

EŞİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTAN SANIĞIN CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

Kaynak: DHA

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