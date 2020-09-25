"Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi
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"Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi

25.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:41

Isparta'da 2018'de boşanma aşamasında olduğu eşini "Gel gezelim" diyerek çağıran ve eşarpla boğarak öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da yaklaşık 2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar'ı eşarpla boğarak öldüren Ferhat Taşpınar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Isparta'da 15 Ekim 2018 tarihinde tartıştığı eşi Ümmühan Taşpınar'ı (22) eşarpla boğarak öldüren sanık Ferhat Taşpınar'ın (25) yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Ferhat Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen sanık Ferhat Taşpınar'a mahkemeye heyeti, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında ise herhangi bir indirim uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

Isparta'da kamyon şoförlüğü yapan Ferhat Taşpınar, 15 Ekim 2018'de konuşmak için arabayla Keçiborlu-Dinar yol ayrımına götürdüğü eşi Ümmühan Taşpınar'ı tartışma sonucunda eşarpla boğarak öldürmüştü. Ertesi gün Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi için kayıp başvurusunda bulunan Ferhat Taşpınar, çelişkili ifadelerinin ardından suçunu itiraf etmişti.

'Gel gezelim' deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi
'Gel gezelim' deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi
'Gel gezelim' deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SUSKUN: sizden ricam haberciler aynı sözleri alt alta yazarak lafı uzatmayın ne olmuştu ne olmuştu hep aynı kelime açıklama yaparken biraz daha detay girin hep aynı kelimeleri beyan etmeyin.
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