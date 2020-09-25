"Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi

Isparta'da 2018'de boşanma aşamasında olduğu eşini "Gel gezelim" diyerek çağıran ve eşarpla boğarak öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da yaklaşık 2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar'ı eşarpla boğarak öldüren Ferhat Taşpınar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Isparta'da 15 Ekim 2018 tarihinde tartıştığı eşi Ümmühan Taşpınar'ı (22) eşarpla boğarak öldüren sanık Ferhat Taşpınar'ın (25) yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Ferhat Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen sanık Ferhat Taşpınar'a mahkemeye heyeti, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında ise herhangi bir indirim uygulanmadı.