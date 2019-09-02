Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

Ankara'da, cani koca tartıştığı 17 yıllık eşini boğarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

02.09.2019 21:09
Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

ANKARA'da, çiğ köfteci İbrahim Köksal (40), tartıştığı 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (38) boğarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde 274'üncü Cadde'deki Beyaz Köşk Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan çiğ köfte dükkanı işletmecisi İbrahim Köksal, iş yerini kapatıp eve geldi. Köksal, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sibel Köksal'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Köksal, eşini boğarak öldürdü, ardından da cansız bedeninin defalarca bıçakladı.

4 ÇOCUKLARI VAR

İbrahim Köksal, olayın ardından polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Köksal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.Çiftin, 6-16 yaşları arasında 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (37)

  • ABDULLAH:
    İDAM Gelmedikçe Reis''e oy yok. Blöf yapmasın kimse bu milletin sabrını test etmeye kalkmasın
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  • TARAFLI:
    Ruhumuzu kaybettik. Bu tür haberleri hep okumak iyi mi kötü mü .... benim moralim bozuluyor. Yayınlamak doğrumu ki.... Ama başımızıda kuma sokmamalı değilmi. Vahşet ötesi katliamlara sessiz kalmakda doğru değil.
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  • TARAFLI:
    Öldürme halini tetikliyen nedir Etki nedir ki öldürmeye kadar gidiyor. Olaya kadın ve erkek açısından bakılsın. Korkulacak haldeyiz. Toplumun bir yanı imdat diyor. Çok üzücü. Toplum bilim insanları ve idareciler acil bişeyler yapmalı. Erkeğin fiziği güçlü. Hayvandan aşağı oluyor. Kadınlarında çenesi güçlü. Ama hiç bir durumda öldürmek çok vahşi ve korkunç. Ürperiyor insan. Korkunç ve barbarca. Vehameti anlatacak kelime var mı ki.......
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  • HAKAN:
    çok delikanlıysanız eşinizin sizi aldattığı kişileri öldürün ya da aldatılmayacak bir insan olun
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  • :
    sen kal orda sakın gelme. akıl da verme saftirik sen oradaki TÜRKLERE arka çık sahip çık yeter
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  • DEMEBEYAAAAAAAAAAAA:
    HADİ BE SENDE. . , , AKIL VERİR GİBİ FETVA VERİYORSUN, , NE ALAKA, , İNSANLIK ADAMLIK MESELESİ, , , O ZAMAN HERKES ÖLDÜRSÜN ÖYLEMİ, , , ,
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