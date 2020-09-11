Askeri personel, eşini bıçakla yaralayıp suç aletiyle teslim oldu
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Askeri personel, eşini bıçakla yaralayıp suç aletiyle teslim oldu

Afyonkarahisar'da bir askeri personel, evde tartıştığı karısını bıçakla yaraladı. Suç aletiyle markete giden adı açıklanmayan şüpheli, polisi arayıp, teslim oldu.

Askeri personel, eşini bıçakla yaralayıp suç aletiyle teslim oldu
11.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:55

Afyonkarahisar'da bir askeri personel, tartıştığı eşinin bıçakla yaralayarak polise teslim oldu.

Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki askeri lojmanda meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan askeri personel, tartıştığı eşi K.G.A.'yi (24) göğsünden bıçakla yaraladı. Hafif sıyrık yarası alan karısını evde bırakıp lojman dışına çıkan askeri personel, girdiği marketten polisi arayıp durumu anlattı. K.G.A.'nın yakınları askeri lojmana gelerek kadını Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. K.G.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşini yaralayan askeri personel, lojman girişindeki nizamiye görevlisi askerlerin yanında polis ekiplerine teslim olarak emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
LEYLA: Bu askerlere noluyor ki !!! Domino etkisi midir anlamadım her gün bi haber
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