Askeri personel, eşini bıçakla yaralayıp suç aletiyle teslim oldu Afyonkarahisar'da bir askeri personel, evde tartıştığı karısını bıçakla yaraladı. Suç aletiyle markete giden adı açıklanmayan şüpheli, polisi arayıp, teslim oldu.

Afyonkarahisar'da bir askeri personel, tartıştığı eşinin bıçakla yaralayarak polise teslim oldu. Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki askeri lojmanda meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan askeri personel, tartıştığı eşi K.G.A.'yi (24) göğsünden bıçakla yaraladı. Hafif sıyrık yarası alan karısını evde bırakıp lojman dışına çıkan askeri personel, girdiği marketten polisi arayıp durumu anlattı. K.G.A.'nın yakınları askeri lojmana gelerek kadını Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. K.G.A., tedavisinin ardından taburcu edildi. Eşini yaralayan askeri personel, lojman girişindeki nizamiye görevlisi askerlerin yanında polis ekiplerine teslim olarak emniyete götürüldü. Kaynak: DHA