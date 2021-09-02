Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
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Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı karısını 1 yaşındaki bebeğinin yanında dövüp banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise gözaltına alındı. Bebeği saldırganın yanında olduğu için başka dini nikahlı kocasından şikayetçi olamadığını söyleyen kadının ailesi 1 yıldır kızlarına hasret kaldığını belirtti.

29 Ağustos günü Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran (28) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında, evde kıskançlık nedeniyle tartışla çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, banyoya kilitleyerek, bıçakladı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı çok sayıda bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

TALİHSİZ KADIN HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan bebeği A.D.'yi dün geri aldı.

"BEBEĞİM ONUN YANINDA OLDUĞU İÇİN KORKTUM"

Bebeğinin eşinin ailesinden geri almadan önce hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, "İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum. Beni bebeğimin yanı başında bıçakladı. Bu kişinin babası da daha önce cinayet işlemiş bir kişi. Tek isteğim bebeğimin yanımda olması. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

BEBEĞİYLE TEHDİT ETMİŞ

Aysel Perkgün'ün annesi Serpil Perkgün ise kızının vücuduna 90'dan fazla dikiş atıldığını belirterek, "Kızım, banyoya kapatıldı, her yerinden bıçaklandı. Çok kötü durumda. Lütfen, Allah rızası için bana yardım edin. Gelin, çocuğumun halini görün. Kızımı tehdit etmiş. Banyoda kızım kanlar içindeyken, bebeği üzerine atarak, 'Benden şikayetçi olursan bebeği bu hale koyarım. Sülalenize bomba atarım' demiş. Rakı şişesini alıp ensesine vurmuş. Kızım yoğun bakımdan çıkınca bana anlattı, ben de bu şekilde öğrendim. Bebeği alınca, kızım da artık her şeyi anlatmaya karar verdi. Çocuğuma uyuşturucu içirmişler. 2 yıldır ben çocuğumun yüzüne hasrettim, onlar kaçırdığı için görmüyordum" diye konuştu.

"KIZIMIZI BİZE GÖSTERMİYORLARDI"

Aysel Perkgün'ün babası Niyazi Perkgün ise, "Biz yaşadık, başkaları da yaşamasın. Bize kızımızı göstermiyorlardı. Ancak biz bu olayları duyuyorduk. Kızımıza zarar gelmesin diye, ses çıkarmıyorduk. Artık bunlarla mücadele edeceğiz, kızımın arkasında biz varız" ifadelerini kullandı.

Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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