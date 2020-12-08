Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası
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Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası

08.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:25
Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası

Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışmanın ardından karısını beşinci kattaki evlerinin balkonundan atmaya kalkışan Afganistan uyruklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışmanın ardından karısını beşinci kattaki evlerinin balkonundan atmaya kalkışan Afganistan uyruklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Najıbullah N. (53) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur Nasıma N. (50) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, olay günü eşini balkondan atmaya çalışmadığını, tanık beyanlarının yanlış olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Eskişehir'de eylül ayında Najıbullah N. (50) Alanönü Mahallesinde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan eşi Nasıma N'yi (50) aralarında çıkan para konusu tartışması nedeniyle atmaya kalkışmış, mahalle sakinlerinin olayı görmesi ve uyarmasıyla zanlı eylemini gerçekleştirememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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