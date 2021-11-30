Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, 5 yıllık eşi 2 çocuğun annesi Kadriye Aydemir'i (22) tabanca ile 6 el ateş ederek ağır yaralayan ve tutuklanan Himmet Aydemir (25) hakkında, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Himmet Aydemir'in olaydan 1 gün önce şiddetten kaçarak annesinin evine sığınan Kadriye Aydemir'i dövdüğü, kadının İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması ile polisten yardım isteyerek kurtulduğu ortaya çıktı.

Himmet Aydemir, geçen 27 Temmuz'da Kahramankazan Satıkadın Mahallesi'nde kendisine ait unlu mamuller dükkanında tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle kısmi felç oldu. Olaydan sonra kaçan Himmet Aydemir, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Himmet Aydemir ise, boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğunu söylediğini, kendisini 'Ne o tabancayı beline taktın diye erkek mi oldun' diyerek tahrik ettiğini ileri sürdü. Savcılık, dosya kapsamında elde edilen deliller ışığında, herhangi bir tahrik hali olmaksızın Aydemir'in, birden fazla kez hedef göstererek eşini öldürmek kastıyla hareket ettiğini belirterek, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Aydemir, iddianameyi kabul eden Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.