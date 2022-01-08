Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2)

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Erdoğan - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da eşi Recep Koyuncu (39) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Funda Koyuncu'nun (35), cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kırşehir'de gönderildi.

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da eşi Recep Koyuncu (39) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Funda Koyuncu'nun (35), cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kırşehir'de gönderildi. Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyüne getirilen 3 çocuk annesi Funda Koyuncu'nun ikindi vakti kılınan cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede genç kadının yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu, köy mezarlığında toprağa verildi.

Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR,


Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2)

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

 HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

 Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title