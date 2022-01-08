Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış (2)

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da eşi Recep Koyuncu (39) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Funda Koyuncu'nun (35), cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kırşehir'de gönderildi. Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyüne getirilen 3 çocuk annesi Funda Koyuncu'nun ikindi vakti kılınan cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede genç kadının yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu, köy mezarlığında toprağa verildi.

Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR,