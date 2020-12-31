Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı

Tekirdağ'da kocasıyla tartışan kadını kendini araban attı. Vücudunda kırıkların olduğu tespit edilen kadın hastaneye kaldırılırken, polis 'aile içi şiddet' iddiasıyla soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İnanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İnanlı Mahallesi'nden Lüleburgaz'ın Ovacık köyüne doğru gitmek üzere hareket halindeki araçta kocası Y.B. ile tartışan R.B., bunalıma girerek kendisini arabadan attı.

OLAY YERİNE AMBULANS ÇAĞIRDI

Yaralı kadının kocası tarafından olay yerine ambulans çağrıldı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Vücudunda kırıklar bulunan hasta, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya ilişkin aile içi şiddet iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı