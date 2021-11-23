Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, kitapsever eşine doğum günü hediyesi olarak Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki okula kütüphane kurdu.

Beşiktaş'ın Nispetiye Mahallesi'nde yaşayan hayırsever Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı'ya 50'nci yaş gününde sürpriz bir hediye vermek istedi.

Kitapları çok seven eşinin kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirme karar alan Avcı, Türk Kütüphaneciler Derneğinden destek istedi.

Bunun üzerine kütüphanesi olmayan Çaldıran ilçesine 35 kilometre mesafede İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulu Müdürü Zeynalabidin Durgaç ile iletişime geçen Avcı, okula bir kütüphane kurma sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Avcı, öğretmen ve idarecilerin de desteğiyle okulun kullanılmayan bir bölümünü eşinin isminin verildiği "Aycan Avcı Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

İçine raflar, oyun grupları, çalışma masaları ve bilgisayar kuran Avcı, 5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye ilk etapta 2 bin 500 kitap yerleştirdi.

"En uzak ve ulaşımı en zor olan bir yer seçtik"

Avcı, AA muhabirine, uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine açtıklarını söyledi.

Eşine doğum gününde en büyük hediyeyi vermenin heyecanını yaşadığını belirten Avcı, "Eşim kitapları çok seviyor. En büyük hayali kütüphanesi olmayan bir köy okuluna kütüphane kurmaktı. Ben de doğum gününde ona sürpriz yapmak istedim. Aylar önceden okulumuzla iletişim kurdum. Türk Kütüphaneciler Derneği'nden destek istedim. Uzun süren çalışmanın ardından kütüphanemizi kurduk. Açılışta da çocuk yazarı Defne Ongun Müminoğlu kitaplarını imzaladı." dedi.

Eşinin sürpriz karşısında çok sevindiğini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"En uzak ve ulaşımı en zor olan bir yer seçtik. Zor olan şey güzel sonuçlar doğurdu. Bizim için çok farklı ve güzel bir duygu oldu. Çocukların kitaplarla kütüphaneyle buluşmalarını görmek inanılmaz bir duygu, tarif edilemez. Artık o köyde çok güzel bir umut var. O çocuklar çok okuyacaklar, bizler de onlarla gururlanacağız. Eşimin en büyük hayali de buydu. Bu da onun en mutlu günü oldu. Zaten o çocukların da çok ihtiyacı vardı. Kütüphanemiz 5 bin kitap kapasiteli ama şu an için 2 bin 500 kitap yerleştirdik. Kalan kitapları da en kısa zaman getirteceğiz. Destekleri için MEB Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve Kültür Bakanlığı Kütüphane Daire Başkanlığına çok teşekkür ederiz."

Avcı, kütüphanedeki kitaplardan faydalanan öğrencilerle de telefon aracılığıyla görüntülü görüşerek, onlara kitap okumanın önemini anlattı

"Kitap okuma oranı arttı"

Okul Müdürü Durgaç da 500 öğrencinin eğitim gördüğü 11 derslikli okulda kütüphaneye kavuşmanın heyecanını ve mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Durgaç, 35 metrekarelik kütüphane oluşturulduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz destek oldu. Nurcihan hanımla sürekli toplantılar yaptık. 3 masa, 13 raf ve bilgisayar masa kuruldu. Oyun grupları kurulacak. Daha önce kütüphanemiz yoktu. Şimdi kütüphanemiz var ve öğrenciler kitap okumak için can atıyor. Kitaplara müthiş bir talep var. Kitap okuma oranı arttı. Gerçekten çok dezavantajları olan bir yerdeyiz. Burayı etüt merkezi olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Türk Kütüphaneciler Derneği adına gönüllü olarak kütüphanede görev yapan Ceylan Demir de "Burası bir köy okulu. Çocuklara kitap sevgisi aşılamak istiyoruz. Bunun için eğitim veriyoruz. Kütüphanemiz yaşatmak istiyoruz. Çocukların hayal güçleri genişleyecek. Bu açıdan çocuklardan okudukları kitapların özetini çıkarmalarını istiyoruz. Çocuklar hem kitapları hem de kütüphaneyi sahiplendiler." dedi.

"Şimdiye kadar 29 kitap okudum, çok mutluyum"

Dördüncü sınıf öğrencisi Havvanur Öztürk de "Eskiden kütüphanemiz olmadığı için kitap okuyamıyorduk. Sonra kütüphane kurdular. Şimdi kütüphanede hem kitap okuyoruz hem de oyunlar oynuyoruz. Şimdiye kadar 29 kitap okudum, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Öğrenci Akif Zerek de "Kütüphaneye kavuştuğumuzdan beri 30 kitap okudum. Boş zamanlarımda sürekli kitap okuyorum. Burada satranç ve başka oyunlar da öğrendim" dedi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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