Eşine ağılda doğum günü sürprizi yaptı

Eşine ağılda doğum günü sürprizi yaptı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir besici, ağılda eşine doğum günü sürprizi hazırladı.

Eşine ağılda doğum günü sürprizi yaptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir besici, ağılda eşine doğum günü sürprizi hazırladı.

Dereli Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Türkoğlu Besicilik sahibi Selçuk Türkoğlu, pandemi nedeniyle eşi Elif Türkoğlu'na 34. doğum günü için sürpriz yapmak istedi. Çocukları da küçükbaş hayvanları otlamak için dışarı çıkardıktan sonra ağılda hazırlığa başladılar.

Eşi büyük şaşkınlık yaşadı, duygusal anlar yaşadı

3 çocuk babası Selçuk Türkoğlu'na çocukları İbrahim, Nazlı ve Pusat da yardım etti. Ağılda doğum günü için hazırlanan resimli pasta masaya kondu, güllerle süslendikten sonra her şey hazırlandı. Anne Türkoğlu, ağıla çağrıldıktan sonra meşaleler yakıldı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan ve ilk kez doğum günü sürprizi yapılan Elif Türkoğlu, çok duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Türkoğlu, pastayı üfledikten sonra unutmayacağı bir gün yaşatan eşi ve çocuklarına teşekkür etti.

Selçuk Türkoğlu, "35 yaşındayım geçimimizi küçükbaş hayvan besleyerek satarak ticaretini yaparak sağlıyoruz. 15 yıllık evliyim 3 tane çocuk sahibiyim. Eşime hiç doğum günü yapmadım. Eşimin doğum günü 23 Nisan'dı. Nerede yapayım diye düşündüm. Rerestorant, kafe gibi yerlerde yapmayı düşündüm ama huzur bulduğum yerde yapmak istedim. Çevrem dostum nasıl düşünür diye de düşündüm ama eşimin benim mutluluğum her şeyden önce gelir. Damın içinde hayvanlarımın yanında güzel bir sürpriz oldu. Eşimin de çok hoşuna gitti. Değişik bir şey olsun istedik. Yapabildiğimiz kadar düzenledik. Damı yemliğin üzerine gül yaprakları serptik pasta kestik. İlk olması güzeldi. İlgi çekici oldu. Nefesim olan eşimin doğum günü kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TERZİOĞLU