Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti

27.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:46

Aydın'da freni patlayan araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada bir kişi hayatını kaybetti. Eşi ve oğlunun önünde ölüme giden babanın cenazesi ekiplerin 3 saatlik çabasının ardından çıkartılabildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kaza Bağcıllı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcıllı Yeni Mahalle mevkiindeki İncir bahçesine eşi Emine ve oğlu Vedat Aktaş ile birlikte gübre götüren Arif Aktaş (50), eşi ve çocuğunu yol kenarında indirdikten sonra 48 TK 332 plakalı aracı ile bahçesinin bulunduğu yola girmek için geri geri hareket etti. İddiaya göre Arif Aktaş yönetimindeki araç freninin patlaması sonucu 50 metre yükseklikteki dik uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın düştüğü yere ciplerle ulaşan ekipler Arif Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cansız bedenini olay yerinden çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti

"ARACIN TAMPONLARINI TUTARAK DURDURMAYA ÇALIŞTIM"

Acı olayı gözleri önünde yaşayan oğul Vedat Aktaş, kurtarma ekiplerine verdiği ifadeyle yürekleri dağladı. Babasının bahçeye geri geri gitmek isterken freninin patladığını fark eden Arif Aktaş'ın oğlu Vedat Aktaş, ifadesinde "Babamın araçla birlikte uçuruma doğru kaydığını gördüm. Aracın tamponlarına tutarak durdurmaya çalıştım. Ama başaramadım. Cip gözlerimin önünde babanla birlikte uçuruma devrildi. Arkasından indiğimde babamın hayatını kaybettiğini gördüm. Sonra köydekilere telefonla ulaşarak yardım istedim" dediği öğrenildi.

Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti

KURTARMA OPERASYONU 3 SAAT SÜRDÜ

Feci şekilde hayatını kaybeden Arif Aktaş, yuvarlandığı 50 metrelik uçurumdan büyük güçlükle çıkartıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri ve vatandaşların çabası ile halatlar kullanılarak ceset çıkartıldı. Kurtarma operasyonu sırasında ekiplerin üzerine devrilen bir ağaç ise az kalsın faciaya neden oluyordu. Şans eseri ekiplere 2 metre mesafede başka bir ağaca takılan ağaç başka yaralamaya neden olmadı. Aktaş'ın cenazesi ilk incelemesinin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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