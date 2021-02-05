Kocası ve çocuğuyla yürüyen kadın böyle tacize uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eşi ve küçük çocuğuyla birlikte kapalı yolda gezen kadın, eğilip çocuğuna baktığı sırada arkasından gelen F.K isimli şahıs tarafından elle taciz edildi.

KOCASI PEŞİNDEN GİTTİ

Taciz şüphelisi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken bir anda neye uğradığını anlamayan kadın konuyu eşine söyleyince, eşi tacizcinin peşinden gitti. Yaklaşık 50 metre ilerde tacizciyi durdurup tartışmaya başlayan kadının eşi, tacizcinin üzerine yürüdü, bu arada vatandaşlar araya girdi. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi.

KAMERALARI HATIRLATIP DARBETTİ

Taciz olayının yaşandığı bölgeye yakın bir noktada taciz şüphelisi ile tekrar tartışan koca, bir şey yapmadığını ileri süren şüpheliye "Güvenlik kameraları var" diye bağırarak darbetti. Tartışmayı çevredeki esnaf durdururken taciz iddialarını reddeden F.K., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, F.K'nın Asayiş Şube ekipleri tarafından başka bir suçla daha aranması olduğu ortaya çıktı.

TACİZ ANI KAMERADA

Taciz olayı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde trafiğe kapalı yolda eşi ve çocuğuyla yürümekte olan kadın çocuğuyla ilgilenmek için durduğu anda şüpheli F.K.'nın elle taciz ettiği anlar kayıtlara girdi. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüphelinin arkasından koşan kadının eşiyle tartışması da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK