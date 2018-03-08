Eşi ve 3 Çocuğu Kurşuna Dizilen Suriyeli Fatma'nın Yaşam Mücadelesi

SURİYELİ 6 çocuk annesi Fatma Mustafa'nın eşi Bassen Koç ile biri engelli, 3 çocuğu, çatışmalardan kaçarken, fark edildikleri Esad güçlerince araçta kurşuna dizilerek öldürüldü. Kilis'te sığındıkları araç garajında barınan Mustafa, geride kalan 3 çocuğu, gelini ve torunuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Kilis'e komşu Azez ilçesinde oturan Fatma Mustafa (40) ve Bassen Koç (46) çifti, 17 Şubat 2015' tarihinde çatışmalar şiddetlenince, kızları Nur (6) ve engelli Kevser (20) ile oğulları Abdülhamid (22), Hani (18), Muhammed (16), Mustafa (14) ve gelini Afra Koç ile 4 aylık torunu Amir Koç ile birlikte kaçmak için evlerini terk etti. Yolda kendilerini fark eden Esad güçleri, durdurdukları araca yakın mesafeden ateş açtı. Bu sırada sürücü gaza basarken, kurşunların isabet ettiği Bassen Koç ile oğulları Abdülhamid ve Hani ile engelli kızı Kevser yaşamını yitirdi.

Fatma Mustafa, iki oğlu, kızı, gelini ve torunuyla birlikte Azez kırsalındaki bir köyde 4 gün saklandı, ardından sınır hattına ulaşıp Türkiye'ye sığındı. Kilis'e geçen Fatma Mustafa, ailesiyle birlikte sığındıkları araç garajında barınıyor. Fatma Mustafa, geride kalan ailesiyle yaşam mücadelesi verip, hayata tutunmaya çalışıyor.

'GARAJIMI DÜZELTSELER BANA YETER'

Yaşadıklarını anlatan Fatma Mustafa, "2 oğlum, engelli kızım ve eşim öldü. Kucağıma aldım, yanımda kaldı. 'Ağlamayacaksın, konuşmayacaksın, nefes almayacaksın' dediler. Saklandık. Ölülerimiz yerde kaldı. Kızım canlıydı, can vererek öldü. Oğlum can vererek öldü. İki ağabeyim Türkiye'ye kaçırdı. Geldiğimde torunum 4 aylıktı. 3 günde bir 20 liraya mama alırdım. Gün oldu aç kaldık. Şimdi garajda yaşıyoruz. Garajımı düzeltseler bana yeter. Biraz düzgün olsa yeter" dedi. - Kilis