Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu

Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | 3. Sayfa

KONYA'da eşinin polisi arayıp haber alamadığını söylediği Hadi S. (36), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş, ölü bulundu.

KONYA'da eşinin polisi arayıp haber alamadığını söylediği Hadi S. (36), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş, ölü bulundu. Araçta tabanca bulan polis, Hadi S.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Tekineller Sokak'ta tenha bir bölgede meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Hadi S., sabah otomobiliyle işe gitmek için evden ayrıldı. Hadi S.'nin eşi Tuba S. saat 12.00 sıralarında polisi arayıp, kocasından haber alamadığını ve durumundan endişe ettiğini belirtti. Polis Hadi S.'yi ararken, Saraçoğlu Mahallesi'nde otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hadi S.'nin tabancayla başından vurulması sonucu öldüğünü tespit etti. Hadi S.'nin yanında, bir de tabanca bulundu.

Hadi S.'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Hadi S.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

Başlarına silah dayandı, anneleri gözlerinin önünde öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
Başlarına silah dayandı, anneleri gözlerinin önünde öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
Kıskançlıktan gözü dönen adam önce sevgilisini dövdü, sonra da kendini balkondan atmaya kalktı
Kıskançlıktan gözü dönen adam önce sevgilisini dövdü, sonra da kendini balkondan atmaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Hazal Kaya Hasibe Eren
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:34:43. #1.15#

title