Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
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Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi

29.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:35
Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi

ANTALYA'da, geçen hafta boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babasının evini kurşunlayan Feridun A., 3 gün önce de sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin K.'yi zehirledi.

ANTALYA'da, geçen hafta boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babasının evini kurşunlayan Feridun A., 3 gün önce de sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin K.'yi zehirledi. Olayla ilgili Feridun A. ile O.G. ve M.E. gözaltına alındı. Zehirli baklavayı yiyen Metin K.'nin tedavisi, yoğun bakımda sürüyor.

Olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun A.'nın eşi Melek A., bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin K.'nin evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun A., 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile, şikayetçi olurken, Feridun A.'ya 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Cuma akşam saatlerinde Metin K.'nin evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek A.'nın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin K., baklavayı yerken, ikili, bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra da Metin K., evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin K.'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun A.'nın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden O.G. ve M.E. ile Feridun A. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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