Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi
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Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi Yürüyemeyen Sabiha Mutlu: "Ayaklarımı geri istiyorum" Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı.

Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi

Yürüyemeyen Sabiha Mutlu: "Ayaklarımı geri istiyorum"

İSTANBUL - Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya yürüyemediği için sedyeyle gelen Sabiha Mutlu, "Adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum" dedi.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sedyeyle adliyeye gelen müşteki Sabiha Mutlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Samet Mutlu, korona virüs olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Sabiha Mutlu, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun"

Duruşmanın sonrasında ambulansa bindirilirken konuşan Sabiha Mutlu, "Adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi 'işte bak 3 sene yatmış çıkmış, bende seni vururum', evliliğim boyunca öldürmek için bana teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti polis, kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunu almaya giderken bir insan vurulur mu"

Annesi Sevgi Bircan ise, "Adam yatıyor. İki sene, üç sene yatıp çıkıp ya anneni ya babanı ya seni öldüreceğim diyor. Çocuğunu almaya giderken bir insan vurulur mu ya. Bıraksana çocuğumu. Devlet niye ceza vermiyor, anaları böyle ağlatıyor" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu ile Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak isteyen Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi
Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi
Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi
Eşi tarafından vurulan genç kadın, duruşmaya sedyeyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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