Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü
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Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

19.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:56
Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Adana'da uyuşturucu bağımlısı kocası tarafından odaya kilitlenerek darbedildiği iddia edilen 20 yaşındaki kadın balkondan aşağıya düştü. Hastaneye götürülen genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir itme durumu olup olmadığı bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

KAYINVALİDESİ İHBAR ETTİ

Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü
Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü
Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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