Eşi tarafından katledilen kadının komşuları korku dolu anları anlattı

KIRŞEHİR (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının yakınları ve komşuları, kan donduran o anları anlattı.

Keçiören'in Şenlik Mahallesi'ndeki evinde iddiaya göre komşusu yüzünden tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) defalarca bıçaklayan Recep K. (36), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı bıçak darbeleri sebebiyle ağır yaralanan Funda Koyuncu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, kadının cansız bedeninin adli tıpta yapılacak otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e toprağa verileceği öğrenildi. Katledilen genç kadının acısını yaşayan komşuları ve yakınları ise dehşet veren o anları anlattı.

"Binanın içinde 'ben eşimi öldürdüm' diye bağırmış"

Çiftin komşusu Mehmet Buyruk, cinayeti duyduklarında şok olduklarını belirterek, "15 senedir burada komşumuz. 3 çocukları var. Herhangi bir şikayetleri yoktu. Kavgalarına hiç şahit olmadım. Kavga edecek birileri değildi. Gelip gidiyorduk. Sabah gelirdi, akşam giderdi işine. Her sabah ben sokağa çıkarken görürdüm. İşten gelirken selamlaşırdık. Ben evde değilken olay olmuş ama biz duymadık. Geldiğimde binanın önü kalabalıktı. Recep bağırmış binanın içinde 'ben eşimi öldürdüm' diye. Komşular çıkmış çocukları da okuldaymış. Çocukları alıp getirmişler okuldan. Akşam babaannesine ve dedesine teslim ettiler. Herhangi bir sıkıntı veya kavga gürültü duymadık. Duysak en azından çıkar bakardık ama öyle bir fırsat olmadı" ifadelerini kullandı.

"Şoka uğradık duyar duymaz"

Öldürülen kadının bir diğer komşusu ise, "Burada oturuyorlar. 13-14 yaşlarında bir kızı var. Recep'in böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Öyle bir insan değildi, şoka uğradık duyar duymaz. Kalabalığı gördüm, yukarı falan hiç çıkmadık. Ama çok iyi, çok karakterli bir insandı. Samimiyetimiz yoktu, bahçede çocukları gezdirirdi. O zaman 'nasılsın, iyi misin' o kadar. Derinini zaten ben sormam o da söylemez" dedi.

"Kız çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar"

Funda Koyuncunun amcası Atalay Yağcı da olayın takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Damadın işsiz kaldığını olaydan sonra öğrendim. 15 yıla yakındır evliler, 3 çocukları var. Çocukları şu an karşı taraf almış ama çocukları orada bırakmayacağız. Mutlaka alacağız. Çocukların baba tarafında olması sakıncalı. Psikolojik olarak da rahat etmezler. Bu tür kadın cinayetlerine katılanların idamını istiyoruz. Başka türlü bunların sonu gelmeyecek. Bütün kız babalarına sesleniyorum; çocuklarını, özellikle kız çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

Funda Koyuncu'nun annesinin 6 sene önce vefat ettiğini söyleyen akrabaları, 35 yaşındaki genç kadının babası tarafından hiç aranıp sorulmadığı ve kızıyla hiç ilgilenmediği iddia etti. - ANKARA