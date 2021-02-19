Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atlayan kadın, şiddeti gururuna yediremediği atlamış
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Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atlayan kadın, şiddeti gururuna yediremediği atlamış

19.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:45

Adana'da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı öne sürülen 20 yaşındaki Fatma isimli kadın, balkondan aşağı düştü. Durumu kritik olan genç kadının şiddeti gururuna yediremediği için balkondan atladığı öğrenildi.

Olay, 3 gün önce Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin (30) darp ettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zili çavda evde Şahin B., kapının önüne çıktı. Bu sırada eşi Fatma B., mahalledeki vatandaşların bakışları arasında balkondan atladı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADI

Fatma B.'nin düşme anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü.

Eşi tarafından darbedildiği için balkondan atlayan kadının şiddeti gururu yediremediği için atladığı ortaya çıktı

HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.'nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı. Tedavisi süren Fatma B.'nin beline platin takıldığı, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

DAYAĞI GURURUNA YEDİREMEYİP ATLAMIŞ

Adana Valiliği, Fatma Bebek'in evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddet mağduru 21 yaşındaki Fatma Bebek, 22 yaşındaki resmi nikahlı eşi Şahin Bebek tarafından darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, o anki psikolojisiyle 2'nci kattan aşağıya kendisinin atladığını, eşinin o anda evde olmadığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuya ilişkin, Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılmış olup, şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.

Eşi tarafından darbedildiği için balkondan atlayan kadının şiddeti gururu yediremediği için atladığı ortaya çıktı
Eşi tarafından darbedildiği için balkondan atlayan kadının şiddeti gururu yediremediği için atladığı ortaya çıktı
Eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atlayan kadın, şiddeti gururuna yediremediği atlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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