Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2)
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Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2)

Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Filiz Adalı'yı sopayla darp ederek başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Filiz Adalı'yı sopayla darp ederek başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıık, S.A.'yı eşine yönelik uzaklaştırma kararı vererek serbest bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

Eşi şiddet uygulayınca 'Öldürülmek istemiyorum' diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Eşi şiddet uygulayınca "Öldürülmek istemiyorum" diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
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Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2) - Haberler
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