Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2)
SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Filiz Adalı'yı sopayla darp ederek başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Filiz Adalı'yı sopayla darp ederek başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıık, S.A.'yı eşine yönelik uzaklaştırma kararı vererek serbest bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan