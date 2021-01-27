Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
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Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

27.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:22

Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce refüje daha sonrasında ise bariyere çarparak hurdaya döndü. Sürücü kazanın etkisi ile şoka girerken araçta sıkışan eşi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-650 karayolunun Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Burhan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

20 METRE UZAĞA SAVRULDU

Kontrolden çıkan araç önce refüje daha sonrasında bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yönü değişen ve yaklaşık 20 metre uzağa savrulan otomobil sürücüsünün eşi Hülya A. yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Hülya A., itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle otomobilden çıkartıldı. Bacağında kesik olduğu öğrenilen Hülya A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ VARDI

Şok yaşayan şoför Burhan A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma izinleri bulunan çiftin karıştığı kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

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