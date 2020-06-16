Esgin'den ulaşım projelerine yakın takip
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Esgin'den ulaşım projelerine yakın takip

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın ulaşım projelerini yerinde inceledi.

Esgin'den ulaşım projelerine yakın takip
16.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:51

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın ulaşım projelerini yerinde inceledi. Esgin, Karacabey Boğaz Yolu ve Karacabey-Okçugöl yolunun kaldığı yerden devam edeceği müjdesini verdi.

Ulaştırma, Habercilik ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ele alınmasının ardından harekete geçen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel biraraya gelerek kentin batı yakasında incelemeler yaptı. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerindeki ulaşım projelerini de yerinde inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin ve Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Başkanı Ertem İşcan ve bölge muhtarlarıyla biraraya geldi. Mustafakemalpaşa Yalıntaş Kavşağı, Lütfiye Çevre Yolu Kavşağı, Güllüce Kavşağı, Tatkavaklı Üst Geçidi ile Karacabey Boğaz Yolu genişletmesi, Karacabey-Okçugöl yolu, Devlet Hastanesi önü yer altı kavşağı projelerini yerinde inceleyen Esgin, şunları söyledi: "Koronavirüs salgını sürecinde başlayamadığımız Karacabey Boğaz Yolu ve Karacabey-Okçugöl yolu genişletme çalışmalarına haftaya başlıyoruz. Karacabey Boğaz Yolu; Yeniköy-Malkara-Kurşunlu sahil şeridi ve Longoz ve Ihlamur Ormanları'na ulaşımın yanı sıra bölgedeki 20 köyümüze ulaşım için stratejik bir öneme sahip. Karacabey Boğaz yolunun önemini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve geçtiğimiz hafta Ulaştırma, Habercilik ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na aktarmıştık. Haftaya yol çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğiz. Bununla birlikte Karacabey Ovahamidiye-Okçugöl yoluyla ilgili bölgemizdeki Ovahamidiye, Ovaesemen, Eskisarıbey, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Beylik, Sazlıca Muhtarlarımızla birlikte inceleme yaptık. Kamulaştırmalar tamamlandı. Yolun kalan 14-25 km'lik kısmındaki çalışmalara normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlıyoruz. Karacabey'imize ve bölgemize hayırlı olsun. AK Parti olarak 18 yıldır Bursa'mıza ve ülkemize hizmet yolunda çok önemli yatırımları Milletimize kazandırdık. Bursa'mıza ve bölgemize daha yeni hizmet ve yatırımları kazandırmak için vargücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Badırga kavşağı tamamlanıyor

Bursa-İzmir karayolu üzerinde yapım çalışmaları sona yaklaşan Badırga-Çatalağıl Kavşağı'nın son durumunu yerinde inceleyen Esgin, bölge muhtarlarının kavşak çalışmalarıyla ilgili taleplerini de Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'e aktardı. Esgin, "Bursa-Karacabey yolu üzerinde 3 köprülü kavşağı hizmete açtık. Badırga-Çatalağıl-Karacaoba kavşağında da çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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