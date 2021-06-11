Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
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Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz gün ikinci yıllarını kutlamak için yemeğe çıkan Eser ve Berfu Yenenler çifti kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Yenenler, basın mensuplarının Eser Yenenler'in sosyal medyada olay olan photoshoplu kaslı fotoğrafını sormaları üzerine "Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin" diyerek eşine takıldı.

Yaz aylarını Alaçatı'da geçirmek için 350 bin TL'ye ev kiralayan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti tatile çıkmadan önce yıl dönümleri için baş başa yemeğe çıktı. Yemek sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü çiftten Eser Yenenler, "Güzel ve özel bir yemek yedik mutluyuz. İkinci yılda hala ilk günkü gibi olmak da bizim şansımız" şeklinde konuştu.

"KRAL OLAN BENİM"

Sosyal medya hesabından kutlama için masaya gelen pastayı paylaşan Berfu Yenenler, muhabirlerin üzerindeki notu sormasının ardından "King notunu ben düşmedim o düştü. Bana king diyor kendisi. Kral olan benim yani" diyerek güldü. Bunun üzerine Eser Yenenler de "Evet kendisi kingdir. Bir oyunda King Berfu'ydu. Sonra baktık oyunun adı; gerçek hayatta da king. O king hayatımızın kingi" diyerek eşine gülümsedi.

Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafı için eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum

"BENİ İNSANLARIN AĞZINA SAKIZ ETTİN, BEKLEMEDİĞİM YERDEN VURDULAR"

Muhabirlerin Berfu'nun sosyal medyada paylaştığı photoshoplu kaslı fotoğrafını sorması üzerine ise iki çocuk annesi Berfu Yenenler, "Yani seviyorum kocama böyle tatlı oyunlar olsun, minik şeyler. Ne yaşıyorsam onu şeffaf aktarmayı seviyorum" dedi. Konuyla ilgili eşine takılan Eser Yenenler ise "Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin. Bu hafta 'Çok Güzel Hareketler'de fotoğrafı kullanmışlar. İnsanı hiç beklemediği yerden vurdular" diyerek herkesi güldürdü.

Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafı için eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafı için eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
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Burak Akdoğan
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