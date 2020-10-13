Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında, nereli? Eser Yenenler eşi kim?

BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi programı ile popüler hale gelen Eser Yenenler'in kaşı araştırılıyor. Yenenler, Bursa'da doğdu ve Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Eser Yenenler boyu, kilosu gibi detaylar haberimizde.

Eser Yenenler, Miss Turkey yarışmacılarından Berfu Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten bir çocupu bulunan Yenenler, çeşitli komedi programları ve dizileri ile ekranda bulundu. 3 Adam programı ile büyük ilgi gördü. İşte, Eser Yenenler hayatı...

ESER YENENLER KİMDİR?

Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi ve 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk, ortaokulu ve liseyi de Bursa'da Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babasını kaybetti.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sundu. BKM Mutfak'tan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı düzenledi. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sundu. Son dönemde Youtube kanalında videolar hazırlıyor.

Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenen oyuncunun Kuzey adında oğlu vardır. Eser Yenenler 1.83 boyundadır.