Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından kedilerinin koronavirüse yakalandığını belirterek "Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş" ifadelerini kullandı.

16.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:33

Son dönemlerde artan koronavirüs vaka sayıları sonrası virüsün hayvanlara da bulaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili uzmanlar evlerinde kedi besleyenleri uyarırken Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım büyük ses getirdi.

"KAVGA EDERKEN HASTALIĞI KAPTI"

Evlerinde besledikleri kedinin koronavirüse yakalandığını belirten Berfu Yenenler "Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde" notunu düştü.

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı

PANDEMİ SÜRECİNİ ORMANDA GEÇİRDİLER

Ünlü çift pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirdi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"GERÇEKLİĞİMİZE HAYRAN KALIYORUM"

Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (10)
KARTAL: baktılar bu soytarının haberi yapılmıyor ne yapsakta heber olsa demişler bu haberi yapmışlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SETTAS: sayın editör bu eser sana ne kadar veriyor ben daha fazla verecem bu adamı reklam yapmaktan bıkmadınız biz bıktık bos beleş haber yapmasan daha guzel olacak bence sıkıldık editör
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAMİT: Kedi bahane gündeme gelmek şahane ama havayı buz gibi yapmak hiç de iyi durmadı.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Nihal Candan Tuna Kiremitçi
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:02:13. #1.14#
title