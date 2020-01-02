Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

02.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:57

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı ücretsiz Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kursta el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.



Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün, açtığı ücretsiz Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşayan ev hanımları tarafından büyük ilgi görüyor. Kursta geleneksel ve modern çizgilerde birçok ürün ortaya çıkaran kadınlar, kendilerine özel zaman ayırmanın yanı sıra hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurs sayesinde kurdele nakışıyla ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrenen kursiyerler, aldıkları eğitimde evde bulunan malzemeleri değerlendirerek düşük maliyetli birçok ürün ortaya çıkarıyor. Esenyurt Belediyesi'ne ait kültür merkezlerinde, haftada bir gün sabah ve öğlen grubu olmak üzere 4 saat eğitimin verildiği kurslara, yaş sınırı olmadan kadın erkek bütün vatandaşlar katılabiliyor.



"Ev hanımları kendilerine zaman ayırabiliyor"



Kurdele Nakışı kursuna katılan kadınların kendilerine zaman ayırarak mutlu olduklarını söyleyen El Sanatları Öğretmeni Nazlı Bulat Akça, "Açılan bu kursta kadınların kendilerine bir zaman ayırmaları, kendilerini değerli hissetmeleri ve mutlu olmaları bizim öncelikli amacımız. İkinci önceliğimiz de yaptığımız işleri ticarete dökerek ev bütçesine katkı sağlamamız" dedi.



"Evde bulunan malzemeleri değerlendiriyoruz"



Kursta öncelikle evlerde bulunan malzemeleri değerlendirdiklerini belirten Akça, "Kursumuzda tel, ip, kumaş parçaları gibi özellikle evde bulunan malzemeleri değerlendiriyoruz. Genelde işlerimizin daha hoş görünmesi ve uzun ömürlü olması için ipek kurdele kullanmayı tercih ediyoruz. El emeği, masa örtüleri, yatak örtüleri, seccade ve bohça takımları, kına setleri aklınıza gelebilecek her şeyi burada üretiyoruz. Özellikle çok moda olan çanta ve takılarımız var. Hem göze hitap ediyor hem de kadınlar için çok kullanışlı. Ayrıca kursiyerlerimiz üretilen ürünleri belediyemizin açtığı sergilerde veya bireysel olarak satışa sunarak gelir elde edebiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA