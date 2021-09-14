ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI - Haberler
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ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

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ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI*Bulan kişiye 10 bin lira ödül verecek.

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

*Bulan kişiye 10 bin lira ödül verecek.

Haber -Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan dava açılan youtuber Fariz Bakhshaliyev'in motosikleti çalındı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Bakhshaliyev, motosikleti bulan kişiye ödül vereceğini söyledi.

Olay, 12 Eylül Pazar sabah saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Ünverdi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videonun kurgu olduğunun anlaşılması üzerine hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan dava açılan, Azerbeycan uyruklu youtuber Fariz Bakhshaliyev, 50 bin lira değerindeki motosikletini park edip yaşadığı eve gitti. Sabah evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Bakhshaliyev, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Motosikletinin çalındığı gören Bakhshaliyev, kayıtları da alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU İKİ KİŞİ UZUN ZAMANDAN BERİ HIRSIZLIK YAPIYOR"

Bakhshaliyev, motosikleti çalan kişilerin uzun zamandan beri hırsızlık yaptığını iddia ederek, "Kamera kayıtlarına baktık. İki kişi geliyor, kafalarında kask var. Motosikletin direksiyonu kitliydi. Bir hareket yaparak, motosikleti kırıyor. Sonrasında biz zaten kamera kayıtlarına baktık. Motosikleti bulamadık. Kendim sosyal medya ile uğraştığım için araştırma yaptım. Bu iki kişi uzun zamandan beri hırsızlık yapıyor. Daha bugün de lüks bir motosiklet çalmışlar. İstanbul'un her yerinden motosiklet çalıyorlar" dedi.

"10 BİN LİRA ÖDÜL KOYDUM"

Bakhshaliyev, "Sosyal medya hesaplarım üzerinden bir bilgi yaydım. Gören duyan olursa diye, para ödülü koydum. Yine hiçbir şekilde ulaşan eden olmadı. 10 bin lira ödül koydum. Motosikletim gelsin. Benim için değerli. Benim 5-6 aylık emeğim. Bir anda birisi, bir saniye içerisinde götürüyor. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI
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Haber: ESENYURT'TA YOUTUBERIN MOTOSİKLETİ ÇALINDI - Haberler
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