Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın dehşeti yaşadı...Çöp kamyonu kadını böyle ezdi
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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın dehşeti yaşadı...Çöp kamyonu kadını böyle ezdi

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın dehşeti yaşadı.

04.07.2020 20:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:29

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın dehşeti yaşadı...Çöp kamyonu kadını böyle ezdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir çöp kamyonu yolun karşısına geçmek için bekleyen kadını fark etmeyince üzerinden geçti. Ezilen kadın ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, yaşanan o feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mandıra Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çöp konteynırını boşaltmak için bekleyen Rıdvan A. isimli sürücünün kontrolündeki çöp kamyonu beklemeye başladı. Arkada bulunan temizlik görevlileri konteynırı boşaltmak için çalışmaya başladı.

Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek için bekleyen kadını ezdi

Nergis Çiftçi A. isimli bir kadın marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek için çöp kamyonunun önünde beklemeye başladı. Bu sırada çöp kamyonunun sürücüsü Rıdvan A. önünde bekleyen kadını fark etmeyerek bir anda hareket edince, Nergis Çiftçi A. isimli kadını altına alarak ezdi.

Geri kaçan kamyon ezdiği kadının üzerinden bir kez daha geçti

Çöp kamyonu sürücüsü Rıdvan A., neye uğradığını şaşırdı, aracın arkasında bulunan temizlik görevlileri de indi. Bu sırada geri kaçan kamyon kadının üzerinden bir kez daha geçti. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen kadına müdahale ederek kamyon altındaki kadın sıkıştığı yerden çıkarttı.

Panikle olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

Kaza sonrası araç sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, ekipler kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Nergis Çiftçi A., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayatı tehlikelisinin olduğu öğrenildi.

Çöp kamyoneti sürücüsü Rıdvan A. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın dehşeti yaşadı...Çöp kamyonu kadını böyle ezdi

Kaynak: İHA

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