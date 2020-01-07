Esenyurt'ta yolun bir bölümü çöktü
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Esenyurt'ta yolun bir bölümü çöktü

Esenyurt'ta aşırı yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02
Esenyurt'ta yolun bir bölümü çöktü

'ta aşırı yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

Alınan bilgiye göre, Adile Naşit Bulvarı'ndaki yolda çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ve ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metre çöken yolda sokak trafiğe kapatıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Öte yandan, ilçede aşırı yağış nedeniyle kaldırımda bulunan aydınlatma direği devrilirken, Beylikdüzü Açelya Caddesinde de bir iş yerinin çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle uçtu.

Kaynak: AA
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