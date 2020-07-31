ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - 3 ESENYURT'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Esenyurt Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: DHA