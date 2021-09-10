Esenyurt'ta yok kavgası baltalı cinayetle bitti

Esenyurt'ta yol verme nedeni ile çıkan kavgada, boynuna balta ile darbe alan Ömer Ulupınar hayatını kaybetti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi üzerinde iddiaya göre çekici sürücüsü Ömer Ulupınar, kamyon sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGA DÖNDÜ

Sözlü tartışma şahısların birbirine küfür etmesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Yanlarında arkadaşları da olan şahıslar birbirlerine girdiler. Aracından balta alan kamyon sürücüsü, Ulupınar ve arkadaşlarını bir süre kovaladı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Elindeki baltayı savuran şüpheli, Ulupınarın boynundan yaraladı. Yere yığılan Ömer Ulupınar gören kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ulupınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde kavga ile birlikte yaşanan koşuşturmaca güvenlik kameralarına da yansıdı.

"KOŞARAK BALTAYLA ENSESİNE VURDU"

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, "Akşam saatleri yol verme kavgası başladı iki grup arasında. Birbirlerine girdiler, biz esnaf olarak araya girdik. Yine ayırdık. Tekrar küfürleştiler. Gruptan biri arabadan balta gibi bir şey aldı. Onunla gelerek koşarak ensesine vurdu. Yığıldı kaldı. Müdahale edemeden orada öldü" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri baltalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı