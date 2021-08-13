Esenyurt'ta yaşanan bisiklet hırsızlığı kamerada

Esenyurt'ta kapısı açık olan bir apartmana giren hırsız, çatı katında gözüne kestirdiği çocuk bisikletini çaldı.

Esenyurt'ta kapısı açık olan bir apartmana giren hırsız, çatı katında gözüne kestirdiği çocuk bisikletini çaldı. Bisikletle merdivenlerden inerek kayıplara karışan hırsızın o anları apartmanın güvelik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Talat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kapının açık olduğunu gören bir hırsız binaya girdi. Binanın asansörünü kullanarak çatı katına çıkan hırsız, kapının üstünde bulunan asma kilidi zorlanmadan açarak içeriye girdi. Bir süre çatı katında dolaşan pişkin hırsız gözüne kestirdiği çocuk bisikletini çaldı. Bisikletle merdivenlerden inerek kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları ise apartmanda bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan olay sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri ise hırsızı kısa sürede yakalandı.

"Hırsızlar caydırıcı bir ceza alır inşallah"

Yaşanan hırsızlığı anlatan apartman sakini Yeter Oflaz ise, "Ben ekmek almak için dışarı çıktım. Eşimde ben hemen gelirim diye kapıyı açık bırakmış. Kapıyı açık gören hırsız eşimin arkasından apartmana girerek asansörle çatı katına çıkmış. Kapı kilidini kırmadan açan hırsız çatıda 2-3 yıldır duran çocuk bisikletini çalarak binadan çıkmış. Daha önce de buna benzer olaylar yaşandı. Apartmana 3 kez daha apartmana hırsız girdi. Birinde çocuğumun bir kez giydiği ayakkabısını çaldı. Diğer girmesinde apartmanda bulunan bebek arabasını çaldı. Bu seferde bisiklet çaldı. İnşallah bu hırsızlar tez zamanda yakalanır ve bunlara caydırıcı bir ceza verilir" diyerek yetkililerden yardım istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı