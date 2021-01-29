Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi arkadaşını bıçaklayıp, kendini içeri kilitledi

Esenyurt 'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli kendisini daireye kilitledi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, çilingirle kapının açılması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Namık Kemal Mahallesi 17. Sokak'ta iddiaya göre kimliği belirsiz şüpheli, birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralanan Türkmenistan uyruklu Murat Bazarov kendisini dışarıya attı. Şüpheli ise kapıyı kapatarak kendisini içeriye kilitledi. Yaralıyı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bazarov ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polisler içerideki şüpheliyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

"BURADA BİR ŞEY Mİ OLDU?"Kapıyı açmayan şüpheli pencereden dışarı bakarken kendisini görüntüleyen kameraları görünce "Burada bir şey mi oldu?" soru sordu. Bir süre içeri giden şüpheli daha sonra elinde meyvelerle pencereye gelerek, kendisini görüntüleyen gazetecilere meyve uzattı. Olay yerine çilingir gelmesi üzerine içeride kilitli olan şüpheli polis tarafından dışarıya çıkartıldı. Alkollü olan kimliği belirsiz şüpheli gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı